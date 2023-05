Saiba quem são os 32 parlamentares escolhidos para a CPMI do 8 de Janeiro

Instalação está prevista para acontecer na próxima quinta-feira, 25, às 9h, e será comandada por Otto Alencar

Sérgio Lima/AFP - 08/01/2023 Manifestantes invadem o Congresso Nacional em Brasília em 8 de janeiro de 2023. Eles romperam barricadas policiais e invadiram o Congresso, o palácio presidencial e o Supremo Tribunal Federal domingo, em um protesto dramático contra a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva



Marcada para ser instalada na próxima quinta-feira, 25, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, começa a conhecer os parlamentares escalados para compor e escolher o presidente do colegiado, que após ser eleito escolherá o relator. Ao todo, são 32 indicado, sendo 16 senadores e 16 deputados, e faltam apenas três nomes para completar. O número de suplentes será igual. A CPMI, que vai ter 108 dias para investigar os atos de ação e omissão ocorrido na sede dos Três Poderes – Supremo Tribunal Federal (STF), Câmara dos Deputados e o Senado – em Brasília, está marcada para começar às 9 horas de quinta, e a reunião será comandada por Otto Alencar (PSB-BA), pois ele é o parlamenta mais velho em idade que vai fazer parte do colegiado. Mais de 300 pessoas foram detidas devido à invasão, entre eles, o ex-secretário de segurança pública do Distrito Federal, Anderson Torres (PSD-BA). Os nomes que faltam para completar a lista são dois senadores, pertencentes aos MDB e compõem o Bloco Parlamentar Democracia, e um deputado, do Bloco Parlamentar. Conheça os parlamentares escolhidos para a CPMI de 8 de janeiro:

Senadores

Bloco Parlamentar Democracia

Soraya Thronicke (União-MS)

Davi Alcolumbre (União-AP)

Marcos do Val (Podemos-ES)

Cid Gomes (PST-CE)

vago

vago

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática

Eliziane Gama (PSD-MA)

Omar Aziz (PSD-MA)

Otto Alencar (PSD-BA)

Fabiano Contarato (PT-ES)

Rogério Carvalho (PT-SE)

Ana Paula Lobato (PSB-MA)

Bloco Parlamentares Vanguarda

Eduardo Girão (Novo-CE)

Magno Malta (PL-ES)

Bloco Parlamentar Aliança

Esperidião Amin (PP-SC)

Damares Alves (Republicanos-DF)

Deputados

Bloco Parlamentar

Arthur Oliveira Maia (União-BA)

Duarte (PSB-MA)

Carlos Sampaio (PSDB-SP)

Duda Salabert (PDT-MA)

vago

Paulo Magalhães (PSD-BA)

Rafael Brito (MDB-AL)

Aluisio Mendes – (Republicanos-MA)

Rodrigo Gambale (Podemos-SP)

André Fernandes (PL-CE)

Delegado Ramagem (PL-RJ)

Felipe Barros (PL-PR)

Rubens Pereira Júnior (PT-MA)

Rogério Correia (PT-MG)

Jandira Feghali (Pcdob-RJ)

Erika Hilton (Psol-SP)