Sâmia aciona STF contra presidente da CPI do MST

FREDERICO BRASIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 20/06/2023

DF - MST/CPI/VOTAÇÃO/REQUERIMENTOS - POLÍTICA - A Deputada Federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) acompanha a Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (CPI do MST) durante a votação de requerimentos, realizada no Plenário 02 da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), nesta terça-feira, 20 de junho de 2023