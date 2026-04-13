‘Se virar um candidato de extrema-direita, está fadado a perder’, diz Ciro sobre Flávio

Presidente do PP afirma que apoio da federação PP-União Brasil depende do posicionamento do senador e defende campanha para ‘unificar o país’, focando em segurança, saúde e educação

Pedro França/Agência Senado - 04/09/2019 O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira participou em um evento do setor de saúde organizado pela Harvard Business Review.



O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), afirmou nesta segunda-feira (13) que o apoio da federação PP–União Brasil a uma eventual candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL) dependerá do posicionamento do próprio senador. Segundo ele, caso Flávio adote uma linha de “extrema-direita”, estaria “fadado” à derrota eleitoral.

Durante participação em um evento do setor de saúde organizado pela Harvard Business Review, na região central de São Paulo, Ciro Nogueira destacou que há uma “aproximação muito grande” entre o PP e Flávio Bolsonaro, mas ressaltou que o apoio não é automático.

“Hoje depende muito mais dele ter o nosso apoio do que da própria federação. Se ele vier como está fazendo agora, com a campanha de unificar o país, olhando para segurança, saúde e educação, contará com o nosso apoio”, afirmou.

O senador, no entanto, fez um alerta direto sobre o rumo político do possível candidato. “Se ele virar um candidato de extrema-direita, aí não, porque está fadado a perder a eleição”, disse.