Secretário Especial da Cultura, Mario Frias, passa por procedimento cardíaco de emergência

Ministério das Comunicações informou que ele está sendo observado pela equipe médica e que se recupera bem

Imagem: Reprodução/Instagram: @mariofriasoficial Mario Frias assumiu o cargo no dia 19 de junho, sendo sucessor da atriz Regina Duarte



O Secretário Especial de Cultura, Mario Frias, foi submetido a um cateterismo de emergência. O procedimento aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, 12, e, de acordo com o Ministério das Comunicações, o secretário está se recuperando bem. A nota diz ainda que Frias está em observação médica no Hospital de Brasília. “O Secretário Mario Frias segue internado e será submetido a exames de modo a descartar eventuais sequelas cardíacas. Novas informações médicas serão repassadas conforme boletim médico previsto amanhã”, diz uma publicação da Secretaria nas redes sociais. Mario Frias assumiu o cargo no dia 19 de junho, sendo sucessor da atriz Regina Duarte, que ficou na secretaria por menos de dois meses.