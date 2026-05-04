Sem Eduardo Bolsonaro nas urnas, bolsonaristas apostam em Mário Frias para assumir o 2222

O número já foi alvo de embate entre o deputado Tiririca e o filho de Bolsonaro, que hoje se encontra fora do país e distante das urnas eleitorais

Reprodução/Jovem Pan News Mario Frias no programa Morning Show da Jovem Pan



Com a disputa pela vaga ao Senado paulista aparentemente encaminhada, já que André do Prado (PL-SP) desponta como o nome escolhido por Eduardo Bolsonaro, aliados do movimento bolsonarista articulam nos bastidores para que o deputado federal Mário Frias (PL-SP) herde o número eleitoral 2222 nas eleições de 2026. O objetivo é posicioná-lo como o candidato mais bem votado do estado de São Paulo.

A disputa pelo número não é inédita. O 2222 já foi alvo de embate entre o deputado Tiririca e Eduardo Bolsonaro, que hoje se encontra fora do país e distante das urnas eleitorais.

A pressão em favor de Frias deve partir de integrantes do núcleo bolsonarista próximos ao parlamentar. Ele, por sua vez, tem publicamente negado ambições políticas, mas afirmou à Jovem Pan estar pronto para a missão que lhe for dada até o prazo das convenções partidárias. A definição oficial de Eduardo Bolsonaro deve ser anunciada nos próximos dias.