Senado aprova Odair Cunha para vaga de ministro do TCU

Indicação foi confirmada por 50 votos a 8; na terça-feira (14), a Câmara dos Deputados e tinha eleito o deputado federal Odair Cunha para vaga no TCU

Bruno Spada / Câmara dos Deputados Deputado federal Odair Cunha (PT-MG)



O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (15), por 50 votos a 8, a indicação de Odair Cunha (PT-MG) para vaga de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Na terça-feira (14), a Câmara dos Deputados e tinha eleito o deputado federal Odair Cunha para vaga no TCU. Ao todo foram 303 votos favoráveis.

A votação, que foi secreta e nominal, teve o comparecimento de 456 deputados. Houve 4 votos em branco. Odair Cunha substituirá o ministro Aroldo Cedraz, que se aposentou.

No discurso antes da votação, Odair afirmou que “O tribunal não deve ser entrave, mas farol da boa gestão. É com esse espírito que defendo a função orientadora desse tribunal, que ajude o gestor a acertar, previna problemas e evite desperdícios antes que eles aconteçam”, defendeu. O TCU é composto por nove ministros.

Formado em direito, Odair Cunha, de nasceu em Minas Gerais, e iniciou sua militância política em 1999. Foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2002. Em 2013, foi presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, e eme 2015 assumiu a Secretaria do Estado do Governo (Segov), pasta em que foi titular até 2018.