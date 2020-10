Senador Chico Rodrigues pede afastamento por 90 dias

Pedido do parlamentar coincide com o prazo estipulado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso na última quinta

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Senador foi flagrado com R$ 30 mil na cueca durante ação da PF



O senador Chico Rodrigues (DEM-RR), flagrado pela Polícia Federal (PF) na última semana com mais de R$ 30 mil na cueca, encaminhou ao Senado Federal na manhã desta terça-feira, 20, um pedido de afastamento de 90 dias. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela assessoria do senador, que afirmou que a decisão é “irrevogável, irretratável e sem recebimento de salários no período”.

O pedido de Chico Rodrigues coincide com o prazo estipulado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso na última quinta. O julgamento sobre o afastamento do senador seria realizado nesta quarta-feira, 21, no STF. Com a licença de 90 dias entregue pelo parlamentar, o STF não tem mais motivo para manter o julgamento da liminar. O primeiro suplente do senador é o seu filho, Pedro Arthur, que não deve assumir a cadeira do pai. Pela Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da reforma política de 2017, o prazo mínimo para o suplente assumir a vaga é de 120 dias.