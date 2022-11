Senador diz que PEC da Transição vai retirar Auxílio Brasil do teto para sempre e estima R$ 175 bi para programa social

Relator-geral do Orçamento, Marcelo Castro (MDB-PI), afirma que proposta deve ser apresentada a ele até a sexta-feira, 11

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/11/2022 Marcelo Castro se reuniu com equipe de transição do novo governo



O relator-geral do Orçamento 2023, Marcelo Castro (MDB-PI), disse nesta quinta-feira, 10, que a equipe de transição para o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalha com a ideia de retirar todo o Auxílio Brasil, que voltará a ser chamado de Bolsa Família a partir do próximo ano, de forma permanente do teto de gastos, regra constitucional que limita os gastos da União à variação da inflação. O emedebista também anunciou que a previsão é que o benefício turbinado – haverá um bônus de R$ 150 por criança de até seis anos de idade – custe aos cofres públicos R$ 175 milhões. A chamada PEC de Transição, que trará os detalhes da proposta idealizada pela cúpula petista para garantir essas e outras medidas, como o aumento real do salário mínimo, deve ser apresentada a Castro até esta sexta-feira, 11.

Nesta quinta-feira, Castro se reuniu com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), e com representantes da equipe de transição, além de lideranças partidárias, para tratar o assunto. De acordo com o senador, a ideia do governo eleito é retirar do teto de gastos os R$ 105 bilhões destinados ao Auxílio Brasil para 2023. “Para que não haja nenhuma dúvida, nenhuma celeuma de que possa ser um cheque em branco para o governo gastar com o que quiser. Então, lá vai ter que estar especificado claramente ‘tantos bilhões para, por exemplo, a Farmácia Popular, tantos bilhões para merenda escolar'”, afirmou em conversa com jornalistas. “Na hora que se abre o espaço de R$ 105 bilhões, poderia se pensar ‘ah, o governo pode fazer o que quiser com esses R$ 105 bilhões’. Nada disso. O governo vai especificar item por item onde será gasto cada centavo desses R$ 105 bilhões”, acrescentou o senador.

Ainda segundo Castro, a equipe de transição estuda ampliar os gastos quando houver recursos extras. Neste caso, a proposta é que o limite seja de 2% das receitas extraordinárias. “Há uma ideia também, é preciso que a gente veja o texto como é que vem, de excepcionalizar uma receita de 2% de receitas extraordinárias, por exemplo, um bônus de assinatura do petróleo, que são receitas que não são correntes, que não são receitas ordinárias. Isso poderia entrar, mas não é um valor muito expressivo diante do problema que nós temos”, explicou o parlamentar.

