Senadores articulam missão aos EUA para abrir diálogo sobre tarifaço de Trump

Comitiva suprapartidária quer defender interesses estratégicos do Brasil e negociar saída para taxação de 50% sobre produtos brasileiros, sem atropelar o Itamaraty

Ron Sachs/EFE/EPA/Pool O grupo tem como principal objetivo abrir um canal institucional de diálogo com congressistas norte-americanos e discutir a taxação imposta por Trump



Em um movimento que busca amenizar os impactos do chamado “tarifaço” imposto pelos Estados Unidos, uma comitiva de senadores brasileiros articula uma visita oficial a Washington, marcada para a última semana de julho. O grupo tem como principal objetivo abrir um canal institucional de diálogo com congressistas norte-americanos e discutir a taxação de 50% sobre produtos brasileiros.

A iniciativa é liderada pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Em entrevista, Trad destacou que a missão não pretende atravessar o papel do Itamaraty, mas sim complementar os esforços diplomáticos do Governo Federal. “Nosso propósito é plantar uma semente de diálogo, entendimento e equilíbrio. Queremos abrir horizontes e buscar soluções para essa crise”, afirmou.

A visita ocorre em meio à tensão comercial entre os dois países e tem o apoio formal do Governo Federal, incluindo o vice-presidente Geraldo Alckmin, que lidera o comitê de negociações junto aos norte-americanos. Além do diálogo político, a comitiva pretende defender os interesses estratégicos do Brasil em temas como comércio exterior, investimentos, cadeias produtivas, agricultura e segurança jurídica.

A missão também busca fortalecer a imagem do país junto ao Congresso dos Estados Unidos e garantir que o setor produtivo brasileiro não seja ainda mais penalizado pelas barreiras comerciais. A composição da comitiva inclui nomes de diferentes espectros políticos, entre governistas, defensores do agronegócio e membros da oposição, o que reforça o caráter institucional da missão. A expectativa é que a comitiva contribua para uma reaproximação entre os dois países e atue na construção de um ambiente mais favorável ao diálogo e à cooperação bilateral.

Veja os senadores confirmados: