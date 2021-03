Sessão da CCJ é encerrada após bate boca entre deputados do PT e PSL; veja vídeo

Confusão começou após deputado Paulo Teixeira (PT) chamar Jair Bolsonaro de ‘genocida’ e ser chamado de ‘vagabundo’ por Carlos Jordy (PSL)

TV Câmara/Reprodução de Vídeo/17.03.2021 Confusão foi registrada durante sessão da CCJ



Uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal (CCJ) foi encerrada às pressas nesta quarta-feira, 17, após três deputados federais trocarem gritos e xingamentos durante uma discussão envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Tudo começou quando o deputado Paulo Teixeira (PT-SP) foi se pronunciar sobre a pauta de discussão de propostas da CCJ e alfinetou o deputado Filipe Barros (PSL-PR), que tinha elogiado a trajetória da nova presidente da Comissão, Bia Kicis (PSL-DF) até chegar no cargo atual, afirmando que críticas contra ela não deveriam ser toleradas. “Sobre o que me antecedeu, ele defende um genocida. Esse presidente é um genocida, porque todos os atos que ele cometeu foi um projeto de matar pessoas e hoje nós estamos chegando a 280 mil pessoas que estão sendo mortas no Brasil. Mortas por atos do presidente da república, porque tem vacina e ele não comprou, tem máscara e ele não adotava a máscaras, todo mundo recomendava que não tivesse aglomerações e ele promovia aglomerações, então ele é um genocida e quem o defende comunga dos seus atos, tem que ser julgado criminalmente”, disse o petista.

No meio da fala, Teixeira foi interrompido pelo deputado Carlos Jordy (PSL-RJ), que afirmou que não iria aturar o comportamento do parlamentar em relação ao presidente. “Se ele é genocida, você é um vagabundo. Vai abaixar o nível?”, questionou, sendo apoiado pela deputada Ale Silva (PSL-MG) antes de ter o microfone cortado. A confusão se estendeu por mais de um minuto com trocas de ofensas inaudíveis enquanto os dois deputados apontavam os dedos um contra o outro. Tudo foi transmitido ao vivo na TV Câmara e a sessão foi encerrada pela nova presidente da CCJ. Nas redes sociais, o deputado Jordy publicou um trecho da confusão e afirmou que Teixeira cometeu crime contra a segurança nacional ao chamar Bolsonaro de genocida. “Vagabundos corruptos que saquearam o país que têm a moral de ratos de esgoto e merecem resposta à altura”, pontuou. Teixeira não se pronunciou sobre o caso até o momento. Veja, abaixo, vídeo do ocorrido: