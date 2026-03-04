Simone Tebet conversa com PSB e pode deixar MDB

Baleia Rossi, presidente da MDB, diz que, por enquanto, não há nada oficial

Washignton Costa/MPO Ministra do Planejamento, Simone Tebet



A ministra do Planejamento, Simone Tebet, mantém conversas com o PSB, partido comandado nacionalmente por João Campos, segundo fontes ouvidas pela reportagem. De acordo com esses interlocutores, Tebet avalia deixar o MDB em meio às articulações para as eleições de 2026.

Apesar dos rumores, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, afirmou à reportagem que, por enquanto, Simone Tebet permanece filiada ao partido e que não há nada oficial ainda. A declaração, no entanto, não afasta as especulações sobre uma possível mudança de legenda, diante do avanço das conversas com o PSB.

Caso a saída do MDB se confirme, aliados avaliam que o movimento pode fortalecer a construção de uma chapa majoritária em São Paulo envolvendo o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como principal aposta do campo governista para enfrentar o governador Tarcísio de Freitas na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

Lula aposta em Haddad

Haddad ainda não confirmou oficialmente qualquer intenção de concorrer ao governo paulista. Mesmo assim, o presidente Lula fez um aceno público ao ministro durante um evento realizado em São Paulo, nesta terça-feira (3), ao destacar os resultados econômicos do governo. Em tom bem-humorado, afirmou:

“Eu sou um cara de muita sorte. Eu tenho tanta sorte que o Haddad foi pegar o microfone e dizer para vocês: nós temos a menor inflação acumulada em quatro anos da história do Brasil, o menor desemprego da história do Brasil, o maior crescimento da massa salarial, a maior produção agrícola”, disse o presidente. “Tudo isso porque eu tenho sorte. Então se preparem: quando chegar a eleição, votem em quem tem sorte”, acrescentou.

Nos bastidores, a fala foi interpretada por aliados como um sinal de prestígio político a Haddad e um indicativo de que o presidente acompanha de perto as articulações eleitorais em São Paulo, em um tabuleiro que pode ganhar novos contornos com a possível mudança partidária de Simone Tebet.