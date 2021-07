‘Só conseguiram curar intestino de Bolsonaro, resto continua obstruído’, ironiza Renan Calheiros

Relator da CPI da Covid-19 criticou declarações feitas pelo presidente ao sair do hospital no domingo, em São Paulo

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Renan Calheiros comentou internação do presidente nas redes sociais



O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid-19, criticou nesta segunda-feira, 19, as declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) após ter alta do hospital e ironizou o estado de saúde do mandatário. “Pela entrevista que deu ao sair do hospital, os médicos só conseguiram curar a obstrução do intestino de Bolsonaro. O resto continua tão ou mais obstruído do que antes. Pena”, escreveu o senador em sua conta do Twitter. Ao sair do hospital Vila Nova Star no domingo, 18, em São Paulo, Bolsonaro negou as denúncias de que o governo teria pedido propina por vacinas e defendeu o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O presidente também disse que Brasília é “o paraíso dos lobistas e picaretas” e disse que todos pressionavam por vacinas. No sábado, Renan Calheiros já havia cutucado o mandatário nas redes sociais. “O paciente Bolsonaro não tentou tratamentos alternativos, não pregou negacionismo. Priorizou a ciência e a medicina. Se o paciente tivesse presidido o Brasil na pandemia, centenas de milhares de vidas teriam sido salvas”, escreveu.