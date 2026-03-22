Sonia Guajajara é internada em UTI em SP após mal-estar

Atendimento está sendo conduzido pelo cardiologista Sérgio Timerman e pelo infectologista Rinaldo Focaccia Siciliano

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministra Sônia Guajajara durante sessão na Comissão dos Direitos Humanos em Brasília (DF), no dia 10 de maio



A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, foi internada na noite deste sábado (21) no Instituto do Coração em São Paulo (InCor-HCFMUSP) para investigação de um quadro infeccioso, após apresentar mal-estar geral, febre alta e dor abdominal.

Segundo nota oficial, após avaliação médica, a ministra permanece em observação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para acompanhamento da evolução clínica e realização de exames complementares. O atendimento está sendo conduzido pelo cardiologista Sérgio Timerman e pelo infectologista Rinaldo Focaccia Siciliano.

Não foi divulgada previsão de alta. Filiada ao PSOL, a titular dos Povos Indígenas – pasta criada em 2023, da qual ela é a primeira titular – trabalha para tentar a reeleição como deputada federal por São Paulo e deverá se desincompatibilizar do cargo nos próximos dias. O prazo limite para desincompatibilização é 4 de abril.

Sônia Guajajara deixará ministério

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, confirmou que deixará o comando da pasta até o próximo dia 30 de março. O desligamento ocorre em função do calendário eleitoral, já que a ministra pretende disputar a reeleição como deputada federal pelo estado de São Paulo no pleito de outubro. Com a saída de Guajajara, a gestão do ministério deve ser assumida por Eloy Terena, atual secretário-executivo da pasta, que já vem acompanhando de perto as atividades institucionais.

*Com informações do Estadão Conteúdo