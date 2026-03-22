Bolsonaro segue na UTI e sem previsão de alta; quadro é estável e afebril

Essa é a sétima vez que ex-presidente é internado desde sua prisão domiciliar no dia 4 de agosto de 2025

SCARLETT ROCHA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO DF - BRASÍLIA, JAIR BOLSONARO - GERAL - DF - BRASÍLIA - 03/09/2025 - BRASÍLIA, JAIR BOLSONARO - O ex-presidente Jair Bolsonaro é visto na garagem de sua residência em Brasília (DF), nesta quarta-feira (3). Bolsonaro responde a processos criminais no Supremo Tribunal Federal, incluindo investigações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado ligada aos atos de 8 de janeiro quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas.



O Hospital DF Star, em Brasília, atualizou neste domingo (22) o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, internado desde o dia 13 de março, quando passou mal em sua cela na Papudinha e precisou ser levado ao hospital. Segundo o boletim médico, o ex-mandatário “permanece na Unidade de Terapia Intensiva, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral”, sem previsão de alta, mas, nas últimas 24 horas, “manteve-se estável clinicamente, afebril e sem intercorrências”.

O boletim ainda acrescenta que Bolsonaro segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia motora.

Essa é a sétima vez que ex-presidente Jair Bolsonaro é internado desde sua prisão domiciliar no dia 4 de agosto de 2025 por descumpriumento de medidas cautelares. Desde dia 15 de janeiro Bolsonaro cumpre pena no o batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) conhecido, que ficou conhecido como “Papudinha”. O ex-presidente estava detido desde novembro de 2025 na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Prisão domiciliar

Na sexta-feira (22), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pediu parecer, na sexta-feira (20), da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o pedido de prisão domiciliar de Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. O ex-mandatário cumpre pena no 19º Batalhão da Polícia Militar – Papudinha – em Brasília.