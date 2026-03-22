Bolsonaro segue na UTI e sem previsão de alta; quadro é estável e afebril
Essa é a sétima vez que ex-presidente é internado desde sua prisão domiciliar no dia 4 de agosto de 2025
O Hospital DF Star, em Brasília, atualizou neste domingo (22) o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, internado desde o dia 13 de março, quando passou mal em sua cela na Papudinha e precisou ser levado ao hospital. Segundo o boletim médico, o ex-mandatário “permanece na Unidade de Terapia Intensiva, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral”, sem previsão de alta, mas, nas últimas 24 horas, “manteve-se estável clinicamente, afebril e sem intercorrências”.
O boletim ainda acrescenta que Bolsonaro segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia motora.
Essa é a sétima vez que ex-presidente Jair Bolsonaro é internado desde sua prisão domiciliar no dia 4 de agosto de 2025 por descumpriumento de medidas cautelares. Desde dia 15 de janeiro Bolsonaro cumpre pena no o batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) conhecido, que ficou conhecido como “Papudinha”. O ex-presidente estava detido desde novembro de 2025 na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.
Prisão domiciliar
Na sexta-feira (22), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pediu parecer, na sexta-feira (20), da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o pedido de prisão domiciliar de Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. O ex-mandatário cumpre pena no 19º Batalhão da Polícia Militar – Papudinha – em Brasília.
O ex-mandatário foi internado com broncopneumonia, uma infecção que se espalha por várias partes dos pulmões, atingindo as pequenas estruturas por onde o ar passa (os bronquíolos e os alvéolos).
Na maioria das vezes, a doença é provocada pela invasão de bactérias, vírus ou fungos. No entanto, um sinal de alerta vai para as gripes, resfriados e outras doenças respiratórias mal tratadas. Quando as infecções mais simples não são cuidadas corretamente, elas podem se agravar e se tornar uma broncopneumonia.
A médica plantonista que atendeu Jair Bolsonaro na prisão relatou que a transferência para o Hospital DF Star ocorreu em razão do “risco de morte”.
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