Jovem Pan > Notícias > Política > STF afasta prefeito de Macapá por suspeita de fraude em obra de hospital

STF afasta prefeito de Macapá por suspeita de fraude em obra de hospital

Decisão do ministro Dino atinge Antônio Furlan, o vice-prefeito e secretários; investigação apura desvio de recursos de emendas parlamentares na construção de unidade avaliada em R$ 70 milhões

  • Por Jovem Pan
  • 04/03/2026 11h33
  • BlueSky
Instagram / @dr.furlan O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta-feira (4) o afastamento cautelar do prefeito de Macapá (AP), Antônio Furlan (PSD), conhecido como Dr. Furlan O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta-feira (4) o afastamento cautelar do prefeito de Macapá (AP), Antônio Furlan (PSD), conhecido como Dr. Furlan.

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta-feira (4) o afastamento cautelar do prefeito de Macapá (AP), Antônio Furlan (PSD), conhecido como Dr. Furlan, do vice-prefeito e de secretários municipais por suspeita de fraudes na construção do Hospital Geral do município.

A decisão ocorre no âmbito de investigação que apura um suposto esquema de corrupção, fraude em licitações e lavagem de dinheiro envolvendo recursos de emendas parlamentares destinados à área da saúde. Segundo o despacho, há indícios de direcionamento de contratos públicos para a empresa Santa Rita Engenharia, responsável pelo projeto e execução das obras do hospital municipal, avaliado em quase R$ 70 milhões.

De acordo com as apurações da Polícia Federal e do Ministério Público, foram identificados saques vultosos em espécie e movimentações financeiras consideradas suspeitas envolvendo integrantes do alto escalão municipal e familiares.

O ministro também autorizou a quebra de sigilos bancário e fiscal dos investigados, além de buscas e apreensões, com o objetivo de preservar provas e interromper a continuidade das supostas irregularidades apontadas pela Controladoria-Geral da União e pela autoridade policial.

Paralelamente, a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Paroxismo, que aprofunda as investigações sobre possível fraude à licitação em contrato firmado pela Secretaria Municipal de Saúde de Macapá para a construção do Hospital Geral Municipal.

Ao todo, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Macapá (AP), Belém (PA) e Natal (RN), por determinação do STF. A Corte também determinou o afastamento de servidores públicos pelo prazo inicial de 60 dias.

As investigações apontam a existência de um esquema criminoso envolvendo agentes públicos e empresários, voltado ao direcionamento da licitação, ao desvio de recursos públicos e à lavagem de dinheiro no projeto de engenharia da unidade hospitalar.

A Prefeitura de Macapá foi procurada pela Jovem Pan, mas ainda não havia se manifestado até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para posicionamento.

Leia também

Feminicídios crescem 96% em SP nos últimos quatro anos
Em mensagens, Vorcaro fala em 'dar pau' em jornalista e 'moer' funcionária

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >