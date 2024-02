STF condena mais 29 pessoas envolvidas nos atos do 8 de Janeiro

Penas variam de 14 a 17 anos de prisão, além do pagamento de R$ 30 milhões por danos morais coletivos; Supremo ainda deve julgar mais 12 pessoas até a sexta-feira

Carlos Moura/SCO/STF STF finaliza julgamento e condena 29 pessoas envolvidas em atos extremistas ocorridos em 8 de Janeiro



O STF (Supremo Tribunal Federal) condenou mais 29 pessoas envolvidas nos atos do 8 de Janeiro em Brasília, quando as sedes dos Três Poderes – Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o prédio da própria Corte – foram invadidas e depredadas. As penas variam de 14 a 17 anos de prisão, além do pagamento de R$ 30 milhões por danos morais coletivos. Os réus foram acusados de diversos crimes, como abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. No total, o Supremo já recebeu 1.345 denúncias relacionadas aos atos de vandalismo, sendo que 1.113 foram suspensas para avaliação da PGR (Procuradoria-Geral da República). A previsão é que a Corte ainda julgue mais 12 pessoas envolvidas no 8 de Janeiro até a próxima sexta-feira, 9.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA