STF dá 48 horas para CPMI do 8 de Janeiro explicar quebra de sigilo de Silvinei Vasques

Silvinei Vasques foi convidado a depor para explicar as ações da Polícia Rodoviária Federal no dia das eleições de 2022 e após o resultado. Segundo parlamentares governistas, a PRF, sob o comando de Vasques, realizou operações de trânsito nos Estados do Nordeste a fim de prejudicar a votação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — as pesquisas indicava vantagem do petista na região. “Falou-se também que se encaminhou ao Nordeste brasileiro a maior quantidade de recursos para a operação. Seria natural, porque lá se tem o maior efetivo. Mas não é verdade, o Nordeste ficou em terceiro lugar na média nacional do repasse de recursos”, justificou o ex-diretor em seu depoimento. Ele também negou a acusação de que os agentes foram omissos nas manifestações de caminhoneiros que se sucederam após a vitória de Lula. “Grande parte dos nossos policiais eram eleitores do presidente Lula. Não tem como parar 13 mil policiais sem uma conversa por WhatsApp, Telegram, sem um e-mail enviado. Nenhum participou ou ouviu alguma coisa.”