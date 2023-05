STF encaminha a Lula lista com quatro possíveis nomes para o TSE

Presidente da República escolherá dois juristas entre André Ramos Tavares, Daniela Lima de Andrade Borges, Edilene Lobo e Floriano de Azevedo Marques Neto; eles vão substituir Sérgio Banhos e Carlos Horbach

Antonio Augusto/Secom/TSE - 03/05/2023 TSE precisa suprir as saídas de Sérgio Banhos e Carlos Horbach



Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) definiram durante a sessão plenária desta quarta-feira, 24, os quatro nomes que compõem a lista a ser encaminhada ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para a escolha dos novos integrantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Caberá ao petista selecionar dois juristas entre André Ramos Tavares, Daniela Lima de Andrade Borges, Edilene Lobo e Floriano de Azevedo Marques Neto. A relação de candidatos corresponde à substituição dos ministros Sérgio Banhos e Carlos Horbach. Cada nome recebeu dez votos. Vale destacar que a atual legislatura do TSE deverá julgar uma das ações que poderá tornar inelegível por oito anos o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Confira a lista (em ordem alfabética):

André Ramos Tavares

Hoje ele é um dos ministros substitutos do TSE

Daniela Lima de Andrade Borges

Tem o apoio da ministra Cármen Lúcia, do STF

Tem o apoio da ministra Cármen Lúcia, do STF

É advogada do PT

É advogada do PT

Apoiado por Alexandre de Moraes, presidente do TSE

A indicação dos quatro nomes ocorreu por unanimidade, já que cada um dos quatro aprovados recebeu 10 votos (cada ministro votava em quatro nomes). As duas vagas foram abertas com a saída dos ministros Sérgio Banhos e Carlos Horbach, em 17 e 18 de maio, respectivamente.