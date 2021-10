STF forma maioria para manter prisão de Daniel Silveira

Cinco ministros já se posicionaram a favor da manutenção da prisão do deputado; Moraes se declarou impedido de votar

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Deputado foi preso em fevereiro após decisão de Alexandre de Moraes



O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ). O caso está sendo analisado pelo plenário virtual do Supremo, no qual os ministros da Corte não discutem , apenas depositam seus votos. A maioria foi formada nesta sexta-feira, 22, e é referente a pedido de habeas corpus protocolado em favor de Silveira. O relator Luís Roberto Barroso votou a favor da manutenção da prisão e contra o HC, sendo seguido pelos ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, Nunes Marques e Luiz Fux. O ministro Gilmar Mendes ainda não votou. Por sua vez, Alexandre de Moraes se declarou impedido de votar, uma vez que foi o responsável por decretar a prisão de Silveira. A data prevista para o fim do julgamento é esta sexta-feira.