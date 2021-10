Paulo Valle assumirá a Secretaria do Tesouro Nacional, anuncia o Ministério da Economia

Valle ocupava cargo no Ministério do Trabalho e ocupará novo cargo a pedido de Esteves Colnago

Ministério da Economia teve debandada de quatro secretários na quinta, 21



Paulo Fontoura Valle será o novo titular da Secretaria Nacional do Tesouro, informou o Ministério da Economia na noite desta sexta, 22. Valle atualmente é subsecretário de Previdência Complementar no Ministério do Trabalho e Previdência e é servidor de carreira do Tesouro, com especialização em Economia pela The George Washington University. Anteriormente, já teve outros cargos na administração pública federal: foi presidente da Brasilprev de dezembro de 2015 a março de 2018; trabalhou como subsecretário da Dívida Pública do Tesouro Nacional de 2006 a 2015 e também exerceu o cargo de coordenador-geral de Operações da Dívida Pública de 1999 a 2006.

Valle aceitou o cargo a convite de Esteves Colnago, que assumiu o comando da Secretaria de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia nesta sexta. Anteriormente, o cargo de Colnago era ocupado por Bruno Funchal, que pediu demissão junto com outros três secretários em meio a discussões no governo para flexibilizar o teto de gastos de forma a permitir a criação do Auxílio Brasil, novo benefício social para as pessoas mais pobres que terá valor mínimo de R$ 400. Ao anunciar o nome de Colnago nesta sexta, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro da Economia Paulo Guedes concederam entrevista coletiva conjunta no qual reforçaram que Guedes segue no governo e a presidência ainda busca formas de permitir a criação do Auxílio Brasil e manter o equilíbrio fiscal.