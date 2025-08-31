STF inicia julgamento de Bolsonaro e aliados por trama golpista
Sessões estão marcadas para começar na terça-feira (2) e também ocorrerão nos dias 3, 9, 10 e 12
O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (2) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete ex-auxiliares acusados de participação em uma trama golpista. As sessões, marcadas para começar nesta terça-feira (2), ocorrerão nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, com horários distribuídos entre manhã (9h às 12h) e, em três delas, também à tarde (14h às 19h).
Ordem do julgamento
-
A sessão de abertura será conduzida pelo ministro Cristiano Zanin, presidente do colegiado;
-
Em seguida, o relator Alexandre de Moraes fará a leitura do relatório, sem limite de tempo, apresentando o panorama das provas reunidas;
-
Logo depois, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá a palavra na sustentação oral, com tempo potencialmente ampliado, dependendo da autorização de Zanin;
-
Após a acusação, as defesas dos oito réus falarão, com prazo aproximado de uma hora para cada, conforme decisão da Corte;
-
A leitura dos votos ocorrerá na sequência, iniciando por Alexandre de Moraes e seguindo pelo demais ministros, sem limite cronometrado;
-
Os réus não precisam estar presentes — Mauro Cid já optou por não comparecer presencialmente, alegando evitar constrangimentos;
Quem são os réus do núcleo 1?
Os acusados são figuras centrais do governo Bolsonaro:
-
Jair Bolsonaro (ex-presidente);
-
Walter Braga Netto (ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e candidato a vice em 2022);
-
Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Bolsonaro);
-
Alexandre Ramagem (deputado federal e ex-presidente da Abin);
-
Almir Garnier (ex-comandante da Marinha);
-
Anderson Torres (ex-ministro da Justiça);
-
Augusto Heleno (ex-ministro do GSI);
-
Paulo Sérgio Nogueira (general e ex-ministro da Defesa);
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.