STF inicia julgamento de Bolsonaro e aliados por trama golpista

Sessões estão marcadas para começar na terça-feira (2) e também ocorrerão nos dias 3, 9, 10 e 12

  • Por da Redação
  • 31/08/2025 07h41
Ton Molina/STF Bolsonaro no STF STF inicia nesta semana o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete ex-auxiliares acusados de participação em uma trama golpista

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (2) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete ex-auxiliares acusados de participação em uma trama golpista. As sessões, marcadas para começar nesta terça-feira (2), ocorrerão nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, com horários distribuídos entre manhã (9h às 12h) e, em três delas, também à tarde (14h às 19h).

Ordem do julgamento

  • A sessão de abertura será conduzida pelo ministro Cristiano Zanin, presidente do colegiado;

  • Em seguida, o relator Alexandre de Moraes fará a leitura do relatório, sem limite de tempo, apresentando o panorama das provas reunidas;

  • Logo depois, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá a palavra na sustentação oral, com tempo potencialmente ampliado, dependendo da autorização de Zanin;

  • Após a acusação, as defesas dos oito réus falarão, com prazo aproximado de uma hora para cada, conforme decisão da Corte;

  • A leitura dos votos ocorrerá na sequência, iniciando por Alexandre de Moraes e seguindo pelo demais ministros, sem limite cronometrado;

  • Os réus não precisam estar presentes — Mauro Cid já optou por não comparecer presencialmente, alegando evitar constrangimentos;

Quem são os réus do núcleo 1?

Os acusados são figuras centrais do governo Bolsonaro:

  1. Jair Bolsonaro (ex-presidente);

  2. Walter Braga Netto (ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e candidato a vice em 2022);

  3. Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Bolsonaro);

  4. Alexandre Ramagem (deputado federal e ex-presidente da Abin);

  5. Almir Garnier (ex-comandante da Marinha);

  6. Anderson Torres (ex-ministro da Justiça);

  7. Augusto Heleno (ex-ministro do GSI);

  8. Paulo Sérgio Nogueira (general e ex-ministro da Defesa);

