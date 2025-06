STF retoma interrogatório de réus do suposto plano de golpe com ex-comandante da Marinha

Audiência será aberta com o depoimento de Almir Garnier, acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de participar do ‘Núcleo 1’ da trama golpista

Tânia Rêgo/Agência Brasil/10-09-2022 O então comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, em evento no Rio de Janeiro



O Supremo Tribunal Federal (STF) reinicia nesta terça-feira (10) às 9h os interrogatórios relacionados a uma suposta conspiração golpista que envolve o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. Ele é investigado por supostamente ter dado suporte a um plano de Jair Bolsonaro que visava impedir a posse do atual presidente, Lula. Os depoimentos estão sendo conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes e incluem testemunhos de figuras como Mauro Cid.

As audiências estão sendo realizadas na sala da Primeira Turma do STF, onde todos os réus comparecem pessoalmente, exceto o ex-ministro Walter Braga Netto, que se encontra detido e participa das sessões por videoconferência. Almir Garnier, por sua vez, refuta as alegações de envolvimento na trama golpista.

Durante seu depoimento, Mauro Cid fez revelações significativas, afirmando que Bolsonaro teria modificado uma minuta de um decreto que visava a implementação do golpe. Além disso, Cid alegou que Garnier teria disponibilizado tropas para apoiar essa tentativa de ruptura institucional. Ele também mencionou ter recebido recursos financeiros do general Braga Netto para um intermediário envolvido na ação. Esses interrogatórios são parte de uma investigação mais ampla que busca esclarecer os detalhes da suposta conspiração e o papel de cada um dos envolvidos.

