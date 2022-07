Tarcísio confirma Marcos Pontes como candidato ao Senado na chapa bolsonarista em São Paulo

Anúncio foi feito em Bauru, no interior do Estado; informação foi antecipada pela Jovem Pan na sexta-feira, 22

Cleia Viana/Câmara dos Deputados Marcos Pontes é ex-ministro do governo Jair Bolsonaro



O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), pré-candidato ao governo de São Paulo, confirmou, neste sábado, 23, a escolha do ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações Marcos Pontes (PL) como pré-candidato ao Senado em sua chapa. O anúncio foi feito em Bauru, no interior do Estado, onde os dois ex-auxiliares do presidente Jair Bolsonaro cumprem agenda. A declaração de Gomes de Freitas ocorre um dia depois da Jovem Pan antecipar que o nome de Pontes havia sido escolhido. “O grande anúncio é que Marcos Pontes será o nosso pré-candidato ao Senado, ou seja, time Jair Bolsonaro completo”, disse o ex-ministro da Infraestrutura.

A vaga ao Senado cabe ao Partido Liberal (PL) porque a sigla comandada por Valdemar Costa Neto cedeu a vice para que o PSD fizesse parte da coligação – o partido de Gilberto Kassab indicou o ex-prefeito de São José dos Campos Felício Ramuth para o posto. Além de Pontes, ao menos dois nomes eram cotados para o posto: os deputados federais Carla Zambelli e Marco Feliciano, integrantes da tropa de choque governista na Câmara dos Deputados. De acordo com um aliado de Valdemar Costa Neto ouvido pela reportagem, Zambelli e Feliciano são tidos como importantes puxadores de voto, o que pode ajudar a sigla a expandir sua bancada de deputados federais. Integrantes da cúpula do PL estimam que a deputada federal pode conquistar mais de 500 mil votos.