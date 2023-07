Tarcísio de Freitas é o preferido de eleitores da direita para eleições presidenciais de 2026, diz pesquisa

Após inelegibilidade de Jair Bolsonaro, nome do governador começa a despontar entre conservadores; Michelle Bolsonaro e Romeu Zema também foram lembrados

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/07/2023 Tarcísio de Freitas foi eleito governador de São Paulo em 2022



Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 5, mostra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas liderando o ranking de nomes que receberiam mais votos nas próximas eleições para presidente da República entre os eleitores que se identificam com a direita ou extrema-direita. Com o ex-presidente Jair Bolsonaro fora da disputa devido à condenação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de oito anos de inelegibilidade, Tarcísio recebeu o aval de 60,1% entre os entrevistados que se identificam com esta linha ideológica e que foram perguntados sobre qual seria o melhor nome para assumir a candidatura para presidente no campo da direita em 2026. Em seguida, aparece Michelle Bolsonaro, com 17,9% de apoio; em terceiro lugar, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, com 8,6%. O levantamento ouviu 3.222 pessoas entre os dias 2 e 4 de julho.

Tarcísio também aparece na frente em relação aos líderes com maior imagem positiva, inclusive do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para 54% dos entrevistados, o atual governador de São Paulo tem uma imagem positiva. Já 26% a consideram negativa. Enquanto isso, Lula tem imagem positiva para 51% dos entrevistados e negativa para 46%. Ao mesmo tempo que a pesquisa mostra a ascensão no nome do governador de São Paulo, ela aponta também que a maioria dos entrevistados apoia a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Ao todo, 51,8% concordam com a decisão do TSE que condenou o ex-presidente a oito anos sem poder concorrer a cargos públicos devido às suas declarações ao sistema eleitoral brasileiro.