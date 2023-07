Tarcísio diz que concorda com 95% da reforma tributária

Após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, (Republicanos), afirmou que concorda “com 95% da proposta” de reforma tributária apresentada pelo governo e que está prestes a ser votada na Câmara dos Deputados. Tarcísio afirmou, ainda, que o Estado de São Paulo será “parceiro” na aprovação do texto, mas destacou que a matéria precisa de “ajustes em pontos fáceis”. O governador afirmou que a matéria é fundamental para o desenvolvimento do país. “Eu acho que está muito fácil construir o entendimento. São Paulo vai ser um parceiro no debate, na aprovação da reforma tributária. Nós estamos aqui para isso, para gerar convencimento. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil”, disse o governador. A principal mudança seria na composição do conselho deliberativo, que será criado com a aprovação da matéria e que foi motivo de reunião entre governadores, na terça-feira, 4, e membros do governo. O conselho seria responsável pela repartição dos recursos recolhidos com a cobrança do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), que vai unificar o ICMS (estadual) e o ISS (municipal). A alteração sugerida pelos governadores é que o conselho seja dividido em duas instâncias: cada Estado teria um voto e as regiões também teriam influência sobre o destino dos recursos.