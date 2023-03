Tarcísio de Freitas interrompe compromissos em Londres após crise renal

Governador foi medicado e fará exames complementares nas próximas horas; secretário representa o Estado em encontros programados

Isadora de Leão Moreira/ Governo do Estado de São Paulo - 15/03/2023 Aviagem internacional do governador na Europa também inclui compromissos na Espanha e na França



O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) interrompeu momentaneamente seus compromissos em Londres nesta segunda-feira, 27, devido a uma crise renal. A informação foi divulgada pela divulgada pela assessoria do Governo de São Paulo. “Ele já foi atendido, medicado e fará exames complementares nas próximas horas para definir andamento dos próximos compromissos”, diz nota. O secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, vai representar o governador nos encontros programados, o que inclui almoço com representantes do setor financeiro na Embaixada Brasileira e debate na sede da Bloomberg com bancos, fundos de investimentos e empresas, com objetivo de “estreitar relações com lideranças setoriais e detalhar oportunidade de negócios com o Estado de São Paulo”. Como a Jovem Pan mostrou, além de Londres, a viagem internacional do governador na Europa também inclui compromissos na Espanha e na França e deve continuar até o dia 31 de março.