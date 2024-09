Tarcísio e Bolsonaro se reúnem em Brasília nesta quarta e campanha de Nunes está na pauta

Governador de São Paulo não ouviu conselho de Bolsonaro para se afastar do prefeito e planeja mergulho ainda mais intenso

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O objetivo é acertar as agendas para que Bolsonaro grave para a campanha da TV de Ricardo Nunes para Prefeitura de São Paulo



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve participar de uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (6), em Brasília. O governador fará um bate e volta na capital federal para se encontrar com o padrinho político e conversar sobre a campanha à reeleição do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O objetivo é acertar as agendas para que Bolsonaro grave para a campanha da TV de Nunes. Duas gravações estão previstas: uma no Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo e outra no Campo de Marte.

O vice de Nunes, Mello Araújo, indicado por Bolsonaro – e que foi presidente da Ceagesp durante a gestão do ex-presidente -, também estará presente. O objetivo é explorar o acordo feito por Nunes e Bolsonaro em 2022, que colocou fim à disputa judicial entre União e Prefeitura sobre a área do Aeroporto de Campo de Marte; e a atuação de Mello na Ceagesp. Bolsonaro estará em São Paulo para as manifestações do dia 7 de setembro. Por isso, a ideia é aproveitar a presença dele na capital paulista para as gravações de inserções na campanha.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Até agora, Bolsonaro tem aparecido no tempo de TV de Nunes, em imagens da convenção partidária que confirmou a candidatura do atual prefeito, em que Bolsonaro, Tarcísio e Nunes estavam juntos. O governador deve receber o ex-presidente na sexta-feira (6) e hospedá-lo no Palácio dos Bandeirantes. Para o 7 de setembro, a previsão é que os 4 estejam juntos no mesmo carro de som. Bolsonaro chegou a dizer que qualquer candidato seria bem vindo no ato, o que causou rusgas na relação com Nunes – já que Bolsonaro já elogiou o candidato Pablo Marçal outras vezes.

Além da gravação, Tarcísio quer intermediar um maior apoio – com mais afinco – de Bolsonaro ao candidato à reeleição. Recentemente, Tarcísio ouviu de Bolsonaro que deveria tomar cuidado com as aparições ao lado de Nunes. A incerteza cresceu no entorno do ex-presidente após as pesquisas mostrarem o avanço de Pablo Marçal (PRTB), especialmente entre o eleitorado da direita – mas Tarcísio decidiu não seguir o conselho: além de intervir com Bolsonaro por Nunes, o governador vai intensificar a participação na campanha do prefeito. Mais agendas conjuntas, aparições no material de campanha e diálogo com base eleitoral estão no script.

Pesquisas internas

No entorno de Tarcísio e Nunes, pesquisas internas mostram uma queda na pontuação de Marçal. Segundo interlocutores, o coach tem perdido votos entre os mais jovens e os evangélicos. A leitura da campanha do prefeito é que a narrativa de Marçal é cansativa e tem prazo de validade, além de alcançar um teto. Segundo os dados compilados por aliados de Nunes, Marçal, que estava com 24 pontos na última sondagem, registrou uma queda para 19 – enquanto Nunes e Boulos aparecem empatia com 23. A aposta é que Boulos já tem uma vaga no segundo turno, enquanto Nunes e Marçal vão brigar pela outra posição.