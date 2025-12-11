Jovem Pan > Notícias > Política > Tarcísio fala sobre dosimetria: ‘É o possível no momento’

O Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comentou nesta quinta-feira (11) o PL da Dosimetria aprovada pela Câmara dos Deputados nesta semana. “É o possível no momento. Eu entendo que a gente precisa buscar um caminho de pacificação”, declarou em conversa com jornalistas em evento de entrega de apartamentos para famílias reassentadas em Carapicuíba. O governador também afirmou que a medida era o caminho político possível, e que se tem que dar os passos possíveis.

Entenda

A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta quarta-feira (10), o chamado PL da Dosimetria, que diminui as penas dos condenados pelos atos de 8 de Janeiro. O texto segue para o Senado. O ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por golpe de estado a 27 anos e três meses de prisão, será beneficiado caso o projeto avance.

A votação do texto-base terminou às 2h27 com 291 votos a favor e 148 contra. Na sequência, a Casa iniciou a votação de sete destaques (alterações no texto original). Em novas vitórias da oposição, o texto original foi mantido. A sessão foi encerrada às 3h54.

Pautado às pressas pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicano-PB), na tarde desta terça-feira (9), o projeto foi votado ao fim de um dia tenso no Congresso.

