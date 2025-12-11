Jovem Pan > Notícias > Política > Moraes pede perícia para avaliar necessidade de cirurgia de Bolsonaro

Moraes pede perícia para avaliar necessidade de cirurgia de Bolsonaro

Análise deve ser feita por médicos da Polícia Federal em prazo de até 15 dias

  • 11/12/2025 13h02
Rosinei Coutinho/STF Julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 Ministro Alexandre de Moraes profere seu voto no julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 Foto: Rosinei Coutinho/STF Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de estado

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou nesta quinta-feira (11), que Jair Bolsonaro passe por exames que comprovem a necessidade de que o ex-presidente passe por cirurgia. A análise deve ser feita por médicos da Polícia Federal em prazo de até 15 dias. Decisão vem após a defesa de Bolsonaro pedir que o ex-presidente possa sair da Superintendência da Polícia Federal para a realização de uma cirurgia, e que o mesmo seja transferido para prisão domiciliar.

“Determino a realização de perícia médica oficial, pela Polícia Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, para avaliar a necessidade de imediata intervenção cirúrgica apontada pela defesa”, diz a decisão do ministro.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de estado. Moraes determinou que o ex-presidente receba “atendimento médico em tempo integral” e observou que Bolsonaro não teve situações de emergência desde que foi preso.

“Desde aquele momento, não houve nenhuma notícia de situação médica emergencial ocorrida com JAIR MESSIAS BOLSONARO. Ressalte-se, ainda, que os exames médicos apresentados pela defesa não são atuais, sendo que o mais recente foi realizado há 3 meses, sem que à época os médicos tenham indicado necessidade de imediata intervenção cirúrgica”.

