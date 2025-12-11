Moraes pede perícia para avaliar necessidade de cirurgia de Bolsonaro

Análise deve ser feita por médicos da Polícia Federal em prazo de até 15 dias

Rosinei Coutinho/STF Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de estado



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou nesta quinta-feira (11), que Jair Bolsonaro passe por exames que comprovem a necessidade de que o ex-presidente passe por cirurgia. A análise deve ser feita por médicos da Polícia Federal em prazo de até 15 dias. Decisão vem após a defesa de Bolsonaro pedir que o ex-presidente possa sair da Superintendência da Polícia Federal para a realização de uma cirurgia, e que o mesmo seja transferido para prisão domiciliar.

“Determino a realização de perícia médica oficial, pela Polícia Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, para avaliar a necessidade de imediata intervenção cirúrgica apontada pela defesa”, diz a decisão do ministro.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de estado. Moraes determinou que o ex-presidente receba “atendimento médico em tempo integral” e observou que Bolsonaro não teve situações de emergência desde que foi preso.

“Desde aquele momento, não houve nenhuma notícia de situação médica emergencial ocorrida com JAIR MESSIAS BOLSONARO. Ressalte-se, ainda, que os exames médicos apresentados pela defesa não são atuais, sendo que o mais recente foi realizado há 3 meses, sem que à época os médicos tenham indicado necessidade de imediata intervenção cirúrgica”.