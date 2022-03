Tarcisio fecha com o Republicanos para a disputa do governo de São Paulo

Filiação do ministro da Infraestrutura, cotado no PL, partido de Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, deve ocorrer na próxima semana

Reprodução/Pânico Com acerto, Bolsonaro fortalece seu palanque em São Paulo e atrapalha planos do vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia



O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, acertou sua ida para o Republicanos para disputar o governo de São Paulo. A informação foi confirmada à Jovem Pan por assessores do auxiliar presidencial. A filiação deve ocorrer na próxima semana – uma das datas especuladas é a segunda-feira, 28. Inicialmente, havia a expectativa de Gomes de Freitas se filiar ao Partido Liberal (PL), legenda comandada por Valdemar Costa Neto, preso e condenado no escândalo do Mensalão. Com o acerto, o presidente Jair Bolsonaro consolida seu palanque no maior colégio eleitoral do país e atrapalha os planos do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB). O tucano negociava com a cúpula do Republicanos e esperava contar com o apoio do partido à sua candidatura.

Caminho contrário na Bahia

A Jovem Pan também apurou que o ministro João Roma deve seguir o caminho contrário de Tarcísio. Sem espaço no Republicanos, que deve apoiar a postulação do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), o titular da Cidadania deve migrar para o PL para disputar a eleição pelo governo da Bahia, quarto maior colégio eleitoral do Brasil. Entre 2013 e abril de 2018, Roma foi chefe de gabinete de ACM Neto na prefeitura da capital baiana. Aliados de longa data, os possíveis adversários nas eleições de outubro deste ano romperam em fevereiro do ano passado, quando o então deputado federal aceitou o convite de Bolsonaro para comandar o ministério responsável, entre outras coisas, pelo Auxílio Brasil.