Em discurso, Flávio faz aceno a Tarcísio e critica troca de delegado da PF

Tarcísio estava confirmado no evento, mas não compareceu em razão de uma gripe, segundo sua assessoria de imprensa

Reprodução/X @FlavioBolsonaro

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) chamou o governador do Estado de São Paulo e pré-candidato à reeleição Tarcísio de Freitas (Republicanos) de “meu amigo” em discurso neste sábado, 16.

A declaração ocorreu durante evento de lançamento da pré-candidatura do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) ao Senado, realizado em Sorocaba, no interior paulista. Tarcísio estava confirmado no evento, mas não compareceu em razão de uma gripe, segundo sua assessoria de imprensa.

Flávio e Tarcísio estiveram juntos em um primeiro evento de lançamento da pré-candidatura de Derrite realizado no fim de tarde de ontem, 15, em Campinas, também no interior paulista.

“Meu amigo Tarcísio de Freitas, nosso pré-candidato ao governo de São Paulo, que está fazendo um trabalho histórico junto com Derrite e André do Prado PL-SP”, disse Flávio, em Sorocaba. Prado é presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e pré-candidato ao Senado pelo PL.

O discurso de Flávio ocorre em meio à crise que atinge sua pré-campanha, deflagrada depois de o portal The Intercept revelar áudios e mensagens nas quais o senador pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao longo de sua fala no evento, Flávio reforçou sua intenção de se candidatar à Presidência do País e afirmou que tem com ele um time de pessoas que vão trabalhar de “punho cerrado para defender o nosso Brasil”.

O pré-candidato do PL alegou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é “corrupto e persegue adversários políticos”. Flávio mencionou a substituição do delegado da Polícia Federal que chefiava o inquérito sobre os desvios no INSS e foi responsável por pedir a realização de investigação contra Fábio Luís Lula da Silva, o filho mais velho de Lula, conhecido como Lulinha.

“Vocês acabaram de ver, eles aparelharam até a Polícia Federal. Trocaram o delegado que quebrou o sigilo do Lulinha, que recebia dinheiro do Careca INSS para tentar manipular as investigações”, disse.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também mencionou o endividamento no País e disse que “a taxa de juros altíssima” é resultado de um “governo irresponsável”.

“É, esse percentual altíssimo que fica corrigindo a dívida dos brasileiros, ela fica impagável. Dois Desenrolas em apenas três anos do governo Lula. Somadas as dívidas de todo mundo dá 500 bilhões de reais. E esse outro Desenrola dele, ele tá oferecendo 4,5 bilhões de reais – e ainda por cima, o dinheiro do FGTS da própria pessoa que quer se livrar da dívida”, declarou.