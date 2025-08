Tarcísio, Mendes e outros governadores de direita e centro-direita armam encontro em Brasília

Reunião está prevista para acontecer nesta quinta-feira (7), no início da tarde, no escritório do governo de São Paulo na capital federal

Sergio Barzaghi/Governo do Estado de SP e Mayke Toscano/Secom-MT Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e Mauro Mendes, governador de Mato Grosso



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), são alguns dos confirmados para um encontro de governadores de direita e centro-direita marcado para acontecer nesta quinta-feira (7). A expectativa é que a reunião conte com pelo menos dez participantes e seja fechada. Segundo fontes, a conversa deve acontecer no escritório do governo de São Paulo em Brasília, no início da tarde.

Os convites e confirmações para outros governadores ainda estão acontecendo, e a expectativa é que, na audiência, eles discutam política e a situação atual do país, envolvendo temas como o tarifaço e a tensão entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal.

Mauro Mendes tem adotado um discurso duro contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), diante da falta de negociação com o governo americano e até “piadinhas” feitas por Lula em meio ao tarifaço. Já Tarcísio de Freitas, após um período de troca de farpas com o governo federal, amenizou o discurso, pregou a união para a resolução de problemas e decidiu priorizar as negociações e conversas com empresários. Depois de um período de tensão com a ala bolsonarista, foi elogiado pela resposta rápida à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Reunião sem o governo federal

Interlocutores apontam que, até o momento, não há expectativa de membros do governo federal participando da reunião. Na semana passada, um encontro de governadores com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, chegou a ser confirmado — é intermediado por Ibaneis Rocha, do Distrito Federal -, mas foi desmarcado após chefes do Executivo não confirmaram presença ou enviarem representantes.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.