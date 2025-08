Ato pró-Bolsonaro na Paulista reúne cerca de 37 mil pessoas, segundo monitor da USP

Manifestação teve críticas ao STF, pedidos de anistia e exaltação a Trump; ex-presidente participou à distância por cumprir medidas cautelares

Felipe Rau/Estadão Conteúdo Avenida Paulista recebeu neste domingo uma manifestação de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro



A manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reuniu cerca de 37,6 mil pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde deste domingo (3), segundo estimativa do Monitor do Debate Político da USP e da ONG More in Common. O cálculo foi feito a partir de imagens aéreas captadas por drones e analisadas com inteligência artificial. A margem de erro é de 12%, o que indica uma variação entre 33,1 mil e 42,1 mil participantes.

Com faixas, camisetas nas cores da bandeira e cartazes em defesa da anistia aos investigados pelos atos de 8 de Janeiro, os manifestantes criticaram o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também houve bandeiras dos Estados Unidos e cartazes em apoio a Donald Trump, após o anúncio de sanções ao ministro do STF com base na chamada Lei Magnitsky.

O evento foi convocado por lideranças da direita, especialmente o pastor Silas Malafaia, que discursou em cima do trio elétrico ao lado de nomes como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Bolsonaro não compareceu à manifestação por estar submetido a medidas cautelares impostas por Moraes, que incluem uso de tornozeleira eletrônica, proibição de uso de redes sociais e de sair de casa aos fins de semana. Ainda assim, o ex-presidente acompanhou os atos de casa e enviou mensagem de agradecimento aos apoiadores: “Obrigado a todos pela nossa liberdade”.

Durante o evento, Nikolas Ferreira anunciou que irá protocolar o 30º pedido de impeachment contra Moraes e pressionou o Congresso a votar o projeto de anistia aos presos do 8 de Janeiro. “Ou os senadores expurgam Moraes do STF, ou eles serão expurgados do Congresso em 2026”, afirmou.

A ausência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi criticada por Malafaia. Segundo o governo paulista, o governador foi submetido a um procedimento de radioablação na tireoide no domingo e passa bem. Cotado para 2026, Tarcísio tenta equilibrar o apoio à base bolsonarista com uma postura mais moderada.

Segundo os pesquisadores do monitor da USP, a metodologia usada tem precisão média de 72,9% e acurácia de 69,5%. O pico de público foi registrado às 15h33, durante o discurso de Nikolas, quando também havia cerca de 31 mil espectadores assistindo à transmissão ao vivo no canal de Malafaia no YouTube. A manifestação foi a maior do ano em São Paulo desde abril, quando 44,9 mil pessoas foram às ruas. Em fevereiro de 2024, o público estimado foi de 185 mil pessoas — número recorde desde o início da série histórica do monitor.

Além da capital paulista, houve atos em outras cidades, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia e Belém — onde participou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Apesar da mobilização, especialistas apontam que pautas como a anistia ampla e o impeachment de Moraes têm baixa chance de avançar no Congresso.

