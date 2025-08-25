Tarcísio parafraseia JK em evento e fala que Brasil precisa fazer ’40 anos em 4′

Traçando um paralelo com o presente, governador de São Paulo argumentou que o país vive um momento de estagnação e precisa de uma mudança de rumo

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio utilizou a figura de JK, responsável pela construção de Brasília, como um exemplo de liderança "visionária e disruptiva"



Em um discurso com ares de pré-campanha presidencial, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), evocou o legado do ex-presidente Juscelino Kubitschek para defender um projeto de desenvolvimento acelerado para o Brasil. Durante o seminário “Brasil Hoje”, promovido pelo grupo Esfera Brasil, Tarcísio adaptou o famoso lema de JK para lançar uma nova “meta”: “fazer 40 anos em 4”. A fala do governador ocorreu em um contexto de crescentes especulações sobre sua candidatura ao Palácio do Planalto em 2026. Ao lado do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), e do senador Ciro Nogueira (PP) (que mediava o encontro), Tarcísio utilizou a figura de JK, responsável pela construção de Brasília, como um exemplo de liderança “visionária e disruptiva”.

“Eis que vem Juscelino Kubitschek, e ele vem com um lema ousado, né? 50 anos em 5”, relembrou Tarcísio. “Esse cara impulsiona a indústria, ele interioriza o Brasil, ele constrói Brasília”, afirmou, destacando a rapidez da construção da capital federal, concluída em três anos. Para o governador, JK foi “um líder disruptivo, uma pessoa que pensou futuro, que implantou bases pra gente dar um salto subsequente”.

Traçando um paralelo com o presente, Tarcísio de Freitas argumentou que o país vive um momento de estagnação e precisa de uma mudança de rumo. A proposta de “40 anos em 4” surge como uma crítica direta ao que ele considera um ritmo lento de avanços, sugerindo a necessidade de um choque de gestão e de reformas profundas. “Eu não sei qual vai ser o lema de um novo governo. Eu sei que a gente precisa fazer pelo menos 40 anos em 4. Isso está muito claro”, concluiu o governador.

A declaração foi recebida no meio político e empresarial como mais um passo de Tarcísio na construção de uma plataforma nacional. Ao se inspirar em uma figura histórica associada ao desenvolvimento e à modernização, o governador busca se posicionar como um líder capaz de apresentar soluções para os desafios atuais do país, marcando sua oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias