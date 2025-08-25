‘Se Tarcísio for candidato à Presidência, ele vai para o PL’, diz Valdemar Costa Neto

Governador de SP tem sido apontado como um dos principais potenciais candidatos da direita, especialmente diante da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Valdemar Costa Neto afirma que Tarcísio de Freitas (Republicanos) se comprometeu a se filiar ao PL caso decida disputar a Presidência da República



O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se comprometeu a se filiar ao PL caso decida disputar a Presidência da República em 2026. A declaração reforça as articulações políticas visando a sucessão presidencial e posiciona Tarcísio como um nome central no cenário da direita brasileira.

Segundo Costa Neto, a promessa foi feita em mais de uma ocasião. “O Tarcísio já declarou, tive um jantar com ele há um ano e meio atrás, e ele falou: ‘Se eu for candidato, eu vou para o PL'”, disse o dirigente partidário.

A garantia teria sido reiterada em um encontro mais recente com outros chefes de executivos estaduais. “No jantar com os governadores, na frente de cinco governadores, ele disse: ‘eu sou candidato a governador, mas se eu for candidato a presidente, eu vou para o PL'”, completou Valdemar.

As declarações do presidente do PL ocorrem em um momento de intensa movimentação nos bastidores políticos. Tarcísio de Freitas tem sido apontado como um dos principais potenciais candidatos da direita, especialmente diante da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O próprio Tarcísio tem admitido internamente a possibilidade de concorrer ao Palácio do Planalto, embora publicamente mantenha o foco na administração do estado de São Paulo. A pressão para que ele assuma uma candidatura nacional tem crescido entre lideranças do Centrão.

Valdemar Costa Neto indicou que uma definição sobre o futuro político de Tarcísio e sua possível filiação ao PL deve ocorrer até o final do ano. Essa movimentação é vista como um passo estratégico do partido para garantir um nome competitivo na disputa presidencial de 2026, com o aval de Jair Bolsonaro, que, segundo Valdemar, escolherá o candidato da sigla caso não consiga reverter sua inelegibilidade.

