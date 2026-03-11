Tarcísio rebate Haddad sobre ser blindado de críticas: ‘Não é culpa minha’ 

Ao comentar o possível embate com Haddad na disputa pela reeleição, o atual governador afirmou que ‘não escolhe adversário’

João Valério/Governo de São Paulo Tarcísio de Freitas rebate Haddad sobre falas a respeito do seu governo



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), rebateu nesta quarta-feira, 11, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), sobre a avaliação de que o chefe do Executivo paulista seria “blindado” de críticas. Ambos devem ser adversários nas eleições estaduais deste ano. “Ninguém é blindado de crítica de lugar nenhum. Tem bom trabalho, tem trabalho que é ruim. O que eu posso fazer se ele aumentou o imposto a cada 30 dias? Não é culpa minha, é culpa dele”, disse Tarcísio.

Ao comentar o possível embate com Haddad na disputa pela reeleição, o atual governador afirmou que “não escolhe adversário”. Segundo ele, a estratégia é se conectar com as demandas do eleitorado e disse ainda que prefere falar diretamente com os eleitores, sem direcionar sua atenção a adversários políticos.

O chefe do Executivo paulista participou da inauguração do novo Centro de Controle Operacional do Metrô (CCOx), que coordena o funcionamento de quatro linhas do sistema de transporte. Também compareceram o vice-governador Felício Ramuth (PSD) e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Haddad decidiu antecipar a saída do governo – do fim do mês para a próxima semana – e, conforme acertado, o secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan, assumirá o seu lugar.

Para o ministro da Fazenda, os problemas de São Paulo não aparecem porque o governador vem sendo “blindado” de críticas.

“Eu tenho recebido informação, inclusive da base, do magistério e da polícia, que está demonstrando um grau de insatisfação bastante grande. Mas eu não sei até que ponto é possível explorar isso (na campanha) por causa da blindagem que se faz ao Tarcísio. Não se fala do governo, não se fala de realização, não se fala de nada”, afirmou Haddad, na semana passada, em entrevista a José Luiz Datena, que apresenta um programa na TV Brasil e na Rádio Nacional.

*Estadão Conteúdo