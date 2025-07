Tarcísio reforça posicionamento do Trump e diz que Bolsonaro ‘deve ser julgado somente pelo povo brasileiro’

Governador de SP defendeu o ex-presidente e criticou a condenações no STF; Tarcísio também se manifestado a favor da anistia para aqueles que participaram de ações do suposto Golpe de Estado

GABRIEL SILVA/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio defendeu que o ex-presidente deve ser julgado exclusivamente pelo eleitorado brasileiro nas próximas eleições.



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do partido Republicanos, fez uma postagem em suas redes sociais compartilhando uma mensagem de apoio de Donald Trump a Jair Bolsonaro. Na publicação, Tarcísio defendeu que o ex-presidente deve ser julgado exclusivamente pelo eleitorado brasileiro nas próximas eleições. Ele criticou as condenações de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Tribunal Superior Eleitoral, que resultaram em sua inelegibilidade até 2030. Tarcísio, que ocupou o cargo de ministro durante o governo Bolsonaro, tem se manifestado a favor da anistia para aqueles que participaram de ações consideradas golpistas. Ele também minimizou os ataques de Bolsonaro às instituições democráticas, que marcaram seu mandato. Durante a presidência de Bolsonaro, o país enfrentou crises entre os Poderes e tentativas de deslegitimar o sistema eleitoral.

Após a derrota de Bolsonaro para Lula, o ex-presidente incentivou a formação de acampamentos que culminaram nos ataques de 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram prédios públicos. Tarcísio, que era ministro da Infraestrutura na época, esteve presente em diversos momentos críticos e frequentemente expressou apoio às ações de Bolsonaro. Na postagem de Trump, o ex-presidente americano criticou o tratamento que Bolsonaro recebeu no Brasil, alegando que ele não cometeu nenhum crime, exceto por lutar em prol do povo. Em resposta, o presidente Lula enfatizou que a defesa da democracia é uma questão interna e que o Brasil possui soberania para lidar com suas próprias questões políticas. A mensagem de Trump ocorre em um contexto de pressão por parte de apoiadores de Bolsonaro, que pedem sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Com a palavra, presidente @realDonaldTrump . @jairbolsonaro deve ser julgado somente pelo povo brasileiro, durante as eleições. Força, presidente! pic.twitter.com/XSFz0nO1LI — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) July 7, 2025

