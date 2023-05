Toffoli diz que condenou José Genoíno sem convicção de culpa

Declaração foi feita pelo ministro na sessão plenária da quinta-feira, 25, quando os magistrados julgavam o caso do ex-presidente Fernando Collor

Marcelo Camargo/Agência Brasil Toffoli afirmou que votou pela condenação para participar da análise da dosimetria da pena



Uma declaração causou estranhamento durante a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF) desta quinta-feira, 25, quando os magistrados julgavam o caso do ex-presidente Fernando Collor, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. O ministro Dias Toffoli disse que votou pela condenação de José Genoíno na Ação Penal 470, conhecida como Mensalão, sem estar convicto da culpa do então parlamentar petista por envolvimento no esquema de corrupção. Toffoli explicou que o voto pela condenação foi uma estratégia para participar da análise da dosimetria de Genoíno. Isto porque, naquele julgamento, apenas os ministros que votassem pela condenação poderiam participar do debate sobre o tempo de prisão para o petista, entendimento modificado meses depois. No julgamento de Collor, a maioria da Corte concordou que os ministros que votaram pela absolvição também contribuiriam para a definição da sentença. “Votei pela condenação do então ex-presidente do PT José Genoíno para poder participar da dosimetria, sim”, disse o ministro. Toffoli defendeu Genoíno ao dizer que acredita, inclusive, na sua inocência. “Todos que conhecemos José Genoíno sabemos que ele não tinha ideia do que estava se passando”, acrescentou.