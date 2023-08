Toffoli diz que segurança cibernética é ‘tema urgente’ no Brasil

De acordo com o ministro do STF, falta uma política clara para lidar com o assunto

Carlos Moura/SCO/STF



O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou neste sábado, 26, que a segurança cibernética tornou-se um tema urgente e relevante no Brasil. De acordo com o magistrado, falta uma política clara para lidar com o assunto. “É preciso avançar em uma política de segurança cibernética nacional e também fortalecer a indústria nacional de segurança cibernética”, comentou durante participação por vídeo no Fórum do Grupo Esfera, realizado no Guarujá, litoral de São Paulo. Toffoli disse que a segurança cibernética é o maior desafio do século. O ministro, inclusive, lembrou de um parecer do TCU (Tribunal de Contas da União) que apontou a falta de um órgão regulador, de atos normativos em defesa dos setores público e privado e a necessidade de mais investimentos em segurança cibernética. Segundo um levantamento feito pela Comscore, de janeiro de 2020 até o fim do ano passado, o Brasil é o terceiro país que mais usa redes sociais no mundo, atrás apenas da Índia e da Indonésia. A pesquisa mostra que o tempo gasto pelos brasileiros nessas plataformas aumentou 31%, chegando a 356 bilhões de minutos. Ou seja, cada usuário passou 46 horas em redes sociais em dezembro de 2022.