TRE-RJ faz retotalização de votos e delegado Carlos Augusto é eleito para Alerj

O procedimento se deu depois de o TSE cassar o ex-presidente da Assembleia Legislativa Rodrigo Bacellar

PAULO CARNEIRO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A medida não altera a distribuição na Alerj entre as legendas e federações



O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) homologou nesta terça-feira (14) o resultado da retotalização dos votos das eleições de 2022 para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Com a medida, o delegado Carlos Augusto (PL-RJ) é eleito deputado estadual.

O procedimento foi realizado por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que cassou o diploma do ex-presidente da Alerj Rodrigo Bacellar. A punição se deu no âmbito do processo que julgou o uso de recursos da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) para fins eleitorais e tornou inelegível o ex-governador Cláudio Castro (PL).

Segundo o presidente do TRE-RJ, o desembargador Claudio de Mello Tavares, partidos e federações não apresentaram reclamação contra o procedimento. A decisão não altera a distribuição entre as legendas e federações.

Além disso, o presidente do Tribunal determinou a comunicação da decisão do Tribunal à Alerj para serem tomadas as providências necessárias à posse do delegado Carlos Augusto.