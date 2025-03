UpBus entra com ação contra a Prefeitura de São Paulo

Medida foi tomada após a empresa de ônibus ser acusada de ter vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC)

NINO CIRENZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em resposta, a gestão do prefeito Ricardo Nunes decidiu retirar a empresa da operação de transporte



A empresa de ônibus Upbus entrou com uma ação judicial contra a Prefeitura de São Paulo, contestando a intervenção nas suas operações. A empresa alega que a intervenção, iniciada em abril do ano passado, foi ilegal e irregular. A Upbus, juntamente com a Transwolf, foi alvo do Ministério Público por supostas ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Em resposta, a gestão do prefeito Ricardo Nunes decidiu retirar as duas empresas da operação de transporte e está em busca de novas empresas para assumir as frotas.

A Upbus busca reverter a situação e reassumir a frota, argumentando que a intervenção foi ilegal. O processo judicial está sob sigilo, o que limita o acesso a mais detalhes sobre o caso. Além da Upbus e da Transwolf, outras duas empresas de ônibus, a Movie Bus e a Transunião, estão sob investigação. A Transunião já é alvo de investigações pela Corregedoria de São Paulo, enquanto a Movie Bus ainda não foi formalmente investigada.

A situação é monitorada de perto, com a Prefeitura de São Paulo procurando soluções para garantir a continuidade do serviço de transporte público na cidade. A ação judicial da Upbus representa um novo capítulo na complexa relação entre empresas de transporte e o poder público, em meio a alegações de vínculos com organizações criminosas. A resolução desse impasse será crucial para o futuro do transporte público na capital paulista.

A decisão final sobre o caso poderá ter implicações significativas para o setor de transporte público em São Paulo. Se a Upbus conseguir provar que a intervenção foi ilegal, isso poderá abrir precedentes para outras empresas em situações semelhantes. Por outro lado, se a Prefeitura mantiver sua posição, isso poderá reforçar a necessidade de uma fiscalização mais rigorosa sobre as empresas de transporte, garantindo que operem de acordo com a lei e sem vínculos com atividades criminosas.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA