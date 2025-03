Tribunal de Justiça do Maranhão quer comprar 50 iPhones 16 Pro Max para desembargadores

Órgão defende que o smartphone não deve ser classificado como um bem de luxo, ressaltando que a utilização de dispositivos de alta qualidade é fundamental para a comunicação e o desempenho de suas funções

O Tribunal de Justiça do Maranhão está em processo de aquisição de 50 smartphones iPhone 16 Pro Max, com um investimento total estimado em R$ 573.399,50, o que resulta em R$ 11.467,99 por unidade. A abertura da sessão pública para a formação de uma ata de registro de preços, que estava agendada para a próxima quinta-feira (13), foi adiada para ajustes necessários. A licitação tem como objetivo atender às demandas de comunicação dos desembargadores, além de garantir um acesso ágil à internet. Atualmente, o TJ conta com 35 desembargadores, mas a compra de um número maior de aparelhos também visa a reposição de dispositivos danificados e a inclusão de novos membros na corte.

A justificativa para essa aquisição se baseia na escassez de aparelhos disponíveis, uma vez que os últimos foram entregues a novas desembargadoras. A escolha do iPhone 16 Pro Max se fundamenta na necessidade de manter uma padronização tecnológica e assegurar a continuidade do suporte técnico. O tribunal defende que o smartphone não deve ser classificado como um bem de luxo, ressaltando que a utilização de dispositivos de alta qualidade é fundamental para a comunicação e o desempenho das funções da magistratura. A decisão reflete a busca por eficiência e modernização nas ferramentas de trabalho dos desembargadores.

