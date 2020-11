TSE alerta para mensagens falsas informando fraude nas eleições

Tribunal afirmou que nenhuma fraude foi registrada em urnas desde implementação do equipamento em 1996; mil contas de Whatsapp foram bloqueadas por disparos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alertou na tarde desta sexta-feira, 20, ao perigo de mensagens falsas informando erroneamente que as eleições municipais de 2020 foram anuladas. “TRE anula eleição devido a falha no sistema de apuração os votos. Será designada nova data para a realização do novo pleito eleitoral”, avisa uma das mensagens falsas divulgadas junto a um link. Geralmente, a mensagem vem acompanhada com o nome do suposto estado do tribunal e de uma cidade específica. “Nunca houve, desde o início do uso das urnas eletrônicas, em 1996, constatação de fraude em resultados com a utilização do equipamento”, afirma nota do TSE.

A corte explicou, ainda, que expõe as urnas a hackers e especialistas que desejem testar a segurança do equipamento antes das eleições, que lacres de segurança mostram qualquer tentativa de violação e que mais de 30 camadas de segurança são encadeadas para dificultar tentativas de fraude. Nesta quinta, o TSE anunciou que mais de mil contas do WhatsApp foram banidas por disparos em massa de mensagens relacionadas às eleições. Um canal de denúncia pode ser acessado para aqueles que desejem reportar envios suspeitos ainda durante o segundo turno.