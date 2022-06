TSE poderá punir e cassar mandatos de quem disseminar fake news, diz Fachin

Ministro afirmou que Corte Eleitoral poderá ‘sancionar’ determinados comportamentos de candidatos que espalharem informações falsas durante o pleito

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 08/03/2021 Declaração foi dada pelo ministro nesta terça-feira, 7, durante entrevista à Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil



O ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou que a Corte poderá punir e até mesmo cassar os mandatos de candidatos que divulgarem fake news. Em entrevista concedida nesta terça-feira, 7, à Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil, Fachin disse que o TSE está preocupado com a desinformação nas eleições e avisou que a Justiça Eleitoral poderá “sancionar” alguns comportamentos. Fachin não citou o presidente Jair Bolsonaro (PL) e nenhum político em específico ao fazer esse alerta. Entretanto, a entrevista aconteceu em meio ao julgamento do caso Francischini, deputado que teve o mandato cassado por fake news e que voltou ao cargo após decisão de Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF).

*Com informações da Reuters