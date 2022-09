TSE vai avaliar proposta de fechamento de clubes de tiro nas eleições

Solicitação foi feita por representantes do Conselho Nacional de Chefes da Polícia Civil em uma reunião com Moraes na terça-feira, 20

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmou que a Corte vai avaliar uma proposta de fechamento dos clubes de tiros durante e depois das eleições deste ano. A solicitação teria sido feita por alguns representantes do Conselho Nacional de Chefes da Polícia Civil (CNCPC) em uma reunião com Moraes na terça-feira, 20. A ideia é que o porte de armas seja permitido apenas aos representantes das forças de segurança que trabalharão no pleito. A suspensão das atividades dos clubes de tiro ocorreria a partir da sexta-feira anterior ao domingo de votação até segunda-feira, um dia depois do pleito. O TSE já proibiu o porte de armas num raio de 100 metros das zonas eleitorais. Durante sessão de julgamentos nesta quinta-feira, 22, ele voltou a garantir que o Poder Judiciário e a Justiça Eleitoral estão prontos para garantir a segurança dos eleitores durante a votação. “Nossos núcleos de inteligência estão preparados, então eu quero garantir que não só desses 10 dias que faltam para o primeiro turno, mas depois, que teremos eleições tranquilas e seguras”, disse Moraes que ainda explicou que o assunto debatido nas reuniões com representantes das polícias Civis, Federal e Militar foi a segurança nas eleições. “Justamente para garantir a segurança do eleitor, para que o ele não possa ser ameaçado, induzido. Qualquer ameaça ao eleitor e à classe artística será investigada. A Justiça fará com que os responsáveis respondam por esses atos”, justificou. As eleições ocorrerão no dia 2 de outubro.