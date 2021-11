‘Tudo certo para sermos felizes para sempre’, diz Bolsonaro sobre filiação ao PL

Presidente confirmou sua filiação ao partido para a próxima terça-feira, 30, em Brasília

Foto: Marcos Corrêa/PR O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve seu veto ao projeto de Lei das Federações Partidárias derrubado no Senado Federal



O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 24, que seu “casamento” com o PL está confirmado para que sejam “felizes para sempre”. O partido anunciou que a filiação do chefe do Executivo será no próximo dia 30, às 10h30, em Brasília. A decisão ocorreu após uma reunião de Bolsonaro com o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto. “Marcou para terça-feira. Tudo bem, acertamos São Paulo e o resto do Brasil. Está tudo certo para ser um casamento e sermos felizes para sempre”, declarou o mandatário em conversa com jornalistas. “No macro foi tudo acertado. No macro. A princípio dia 30 tudo certo. São Paulo acertamos também”, completou. A filiação do presidente ao PL estava marcada para o dia 22, mas foi adiada após exigências do presidente em relação aos Estados, principalmente São Paulo. O partido apoiaria Rodrigo Garcia (PSDB) nas eleições para o governo estadual. Ele atualmente é vice do governador João Doria (PSDB), um dos principais adversários de Bolsonaro.