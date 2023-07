União Brasil pede adiamento da reforma tributária

Nota assinada por parte da bancada foi divulgada horas após o governo anunciar que Daniela Carneiro fica no Ministério do Turismo

Michel Jesus/ Câmara dos Deputados Luciano Bivar, presidente do União Brasil, assina a nota em que o partido pede o adiamento da reforma tributária



A bancada doUnião Brasil emitiu nota nesta quinta-feira, 6, pedindo que a votação da reforma tributária seja adiada. O comunicado foi divulgado horas depois do Palácio do Planalto anunciar a permanência de Daniela Carneiro no cargo de ministra do Turismo, até que se encerrem as votações da pauta econômica no Congresso Nacional. O comando do Turismo, além de cargos no segundo escalão do ministério, são pleiteados pela legenda. A proposta da reforma tributária está pautada para ser votada nesta quinta e sexta-feira em dois turnos na Câmara dos Deputados – o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), já afirmou que não há possibilidade de adiar a votação e autorizou que os parlamentares votem de forma remota, a fim de facilitar a aprovação.

Na nota divulgada nesta quinta, o União Brasil argumenta que não é possível analisar em tempo hábil o texto das novas regras tributárias, em razão da complexidade do tema. “A maioria da bancada do União Brasil entende que não há condições de se votar o referido projeto antes de profunda análise junto aos parlamentares e à sociedade brasileira”, explica o partido. “Portanto, a bancada defende que a aprovação do projeto ocorra no segundo semestre, propiciando o tempo necessário para melhor estudar e discutir esse tema relevante e complexo. Nosso compromisso é com o Brasil”, diz o comunicado.