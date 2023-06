Urgente: Câmara dos Deputados confirma cassação de Dallagnol

Decisão da Mesa Diretora da Casa foi unânime; ex-procurador da Lava Jato foi cassado por burlar Lei da Ficha Limpa

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Deltan Dallagnol reúne parlamentares na Câmara dos Deputados



A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados confirmou, por unanimidade, a cassação de Deltan Dallagnol (Podemos-PR), na tarde desta terça-feira, 6. O parlamentar mais votado do Paraná teve o registro de candidatura cassado, também por unanimidade, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) porque respondia à apuração de infrações disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) quando ainda atuava como procurador da Operação Lava-Jato – os ministros entenderam que Dallagnol burlou a Lei da Ficha Limpa, já que, em razão das investigações em curso no CNMP, ele estaria impedido de participar das eleições de 2022. “A Câmara observou apenas se foram cumpridas as formalidades legais. O mérito foi julgado pelo tribunal, foi um ato declaratório”, afirmou Luciano Bivar (União Brasil-PE), um dos quatro secretários da Câmara.