‘Vagabundo é elogio para ele’, diz Bolsonaro sobre Renan Calheiros

Presidente disse que ‘não há maracutaia em Brasília’ que não tenha o nome do senador envolvido

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro criticou relator da CPI



Após ser citado como um dos indiciados no relatório final da CPI da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou o relator, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), durante um evento na Paraíba nesta quinta-feira, 21. Na cerimônia de inauguração da obra do Projeto de Integração do Rio São Francisco, apoiadores do mandatário gritaram “vagabundo” em referência ao emedebista. “Não chamem o Renan de vagabundo, não. Vagabundo é elogio para ele. Não há maracutaia lá em Brasília que não tenha o nome do Renan envolvido”, respondeu Bolsonaro. O presidente também lembrou de quando Renan disputou a Presidência do Senado com o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) em 2019.”O senador Davi Alcolubre esteve à frente do Senado por dois anos. E quem disputou as eleições com ele para a Presidência em 2019? Renan Calheiros. Imagine o Renan Calheiros presidente do Senado? Que desgraça estaria o Brasil”, declarou.

Bolsonaro também elogiou Alcolumbre, a quem fez críticas nas últimas semanas pela demora para marcar a sabatina de André Mendonça. O senador é presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e travou o nome indicado pelo presidente ao Supremo Tribunal Federal (STF). “Com Davi Alcolumbre não tive problemas no Senado. Quase tudo que nós precisamos, aprovamos lá. Eu agradeço ao Davi por esses dois anos em que ele esteve à frente do Senado. Caso contrário, seria Renan Calheiros. Apesar de ser nordestino, nunca fez nada pelo seu Estado de Alagoas, quem dirá pelo Brasil”, completou.