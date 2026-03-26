Valdemar Costa Neto diz que escolha para vice de Flávio ‘ainda não andou’

As principais apostas são a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo)

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 23/11/2022 Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL



O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou que ainda não houve avanço nas tratativas sobre o nome que deve compor a chapa presidencial com Flávio Bolsonaro em 2026. “Não andou isso ainda”, disse, ao ser questionado sobre a possível escolha do vice.

Dois nomes vêm sendo cogitados para a vaga: o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e a senadora Tereza Cristina (PP-MS). Ambos são vistos como quadros com bom trânsito político e capacidade de ampliar alianças, especialmente com setores do agronegócio, do empresariado e, no caso da senadora, do diálogo com as mulheres.

Tereza Cristina já afirmou à Valdemar Costa Neto que pretende disputar vaga para o Senado novamente. Já Romeu Zema bate na tecla e diz que quer ser pré-candidato ao Planalto.

Romeu Zema, filiado ao Novo, é visto como um nome que agregaria força no Sudeste e diálogo com o mercado. Já Tereza Cristina, integrante do Progressistas, tem forte ligação com o agronegócio e experiência como ex-ministra da Agricultura, sendo considerada uma opção capaz de atrair apoio no Congresso.

Apesar das especulações, Valdemar sinalizou que o tema ainda não entrou na fase decisiva. A definição do vice deve ocorrer apenas mais adiante, à medida que o cenário eleitoral se consolidar e as alianças forem formalizadas. Até lá, o partido segue priorizando a construção da candidatura principal e o fortalecimento da base política em torno do projeto para 2026.

O líder do PL também chamou os jornalistas de “muito ansiosos”.